«Все на нервах»: очевидцы сняли, как горела многоэтажка на юге Москвы

В Южном Чертаново из пожара в многоэтажке спасли женщину и ребенка, которые во избежание огня забрались на кондиционер. Очевидица происшествия Александра сообщила «Газете.Ru», что из-за возгорания пострадали как минимум двое взрослых и ребенок.

«Сейчас горит уже не одна квартира, а две. Что конкретно произошло, неизвестно, мы слышали только хлопки, их было много. Пожарные расчеты приехали буквально через десять минут, полиция, скорая помощь здесь. Видела пострадавших, их по отдельности выносили пожарные на руках: женщину, потом ребенка лет четырех с полотенцем на голове. И еще одну женщину на носилках вынесли», — сказала Александра.

По словам очевидицы, сейчас взрывы уже не слышны, огонь местами локализовали, но дым все еще валит.

«Пожарные находятся внутри квартиры, на балконе, пытаются все делать согласно регламенту. Адский запах, конечно. Все на нервах», — добавила Александра.

О возгорании в доме №3к1 по улице Газопровод сообщили очевидцы в Telegram-канале «Чертаново».

Позже в МЧС сообщили, что возгорание произошло в квартире в Чертаново на девятом этаже, затем пламя перешло на соседнюю жилплощадь на десятом этаже. Из горящего жилья были спасены женщина и ребенок.

В ведомстве также опровергли информацию Telegram-канала SHOT о том, что один сотрудник перестал выходить на связь после того, как зашел в эпицентр пожара.

Ранее в Карелии пожарная машина не смогла проехать к горящим домам из-за аварийного моста.