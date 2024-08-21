Задержанного в Тбилиси белгородца освободили

Гражданина России Андрея Раутберга, которого задержали по делу о нападении на полицейского и порче имущества во время акции против принятия закона об иноагентах, освободили из-под стражи и назначили штраф. Об этом сообщил блогер Николай Левшиц в своем Telegram-канале.

«По предъявленным статьям Раутбергу грозило от 7 до 11 лет лишения свободы, но дело из-за небольшого ущерба и выплаты компенсации было переквалифицировано», — написал блогер.

О задержании Раутберга 10 мая сообщил телеканал Imedi. По данным источника канала, россиянин несколько раз пересекал государственную границу Грузии. В последний раз он въехал 30 октября 2023 года и с тех пор находится в Грузии. Родом мужчина из Белгорода.

Позже спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что гражданин России является одним из шести участников протестных акций, задержанных в Тбилиси за беспорядки у здания парламента республики. По словам политика, речь идет о людях, которые «непосредственно проявляли насилие в отношении полицейских или повреждали имущество».

Ранее грузинская оппозиция обратилась в конституционный суд из-за закона об иноагентах.