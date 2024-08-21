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В Иране раскрыли новые детали крушения вертолета Раиси

Fars: вертолет Раиси из-за перевеса не набрал нужную высоту и врезался в гору

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West Asia News Agency/Reuters

Число пассажиров в разбившемся вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси превышало норму. Об этом сообщает агентство Fars, ссылаясь на источник в иранских спецслужбах.

«Расследование указывает на то, что вертолет, на борту которого находился президент, перевозил на два человека больше, чем предписывалось в протоколах безопасности, и, когда пилот заметил туман и попытался вывести вертолет на нужную высоту, вертолету не хватило для этого мощности и в условиях ограниченной видимости из-за тумана произошло столкновение с горой», — сказал источник.

Вертолет Раиси Bell 212 упал 19 мая недалеко от азербайджанского города Джульфы. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где президент провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Воздушное судно искали более 10 часов. В поисках принимали участие турецкие и российские специалисты.

На борту помимо президента Ирана были министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и члены экипажа. В общей сложности в вертолете находились восемь человек. Никто из них не выжил.

В июле новым президентом Ирана был избран реформист Масуд Пезешкиан.

Ранее Генштаб ВС Ирана отверг диверсию как причину крушения вертолета Раиси.

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Крушение вертолета Раиси
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