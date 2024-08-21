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Американец отбился от медведя, пробравшегося в дом

ABC 30: в США мужчина отбился от медведя, который пробрался в дом

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Depositphotos

В Калифорнии мужчина смог уцелеть после встречи с медведем, который пробрался в дом его матери. Об этом сообщает ABC 30.

Инцидент произошел в городе Оукхерст, Кристофер Смит гостил в доме у матери, в один из дней он заметил, что из помещения для стирки стал пропадать корм для собаки. Американец не придал этому особого значения, решив, что еду таскают еноты.

В один из вечеров он спустился в подвал и столкнулся с медведем. Хищник ударил мужчину лапой, американца спасла стиральная машина, оказавшаяся между ним и зверем. После неудачной атаки медведь сбежал. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, медведя ищут специалисты Департамента природных ресурсов штата.

Выяснилось, что прежде, чем напасть на человека, косолапый четыре раза наведывался в дом и крал еду.

До этого сообщалось, что в США медведь забрался в палатку туристов и напал на трехлетнего ребенка. Инцидент произошел в туристическом лагере, медведь-барибал проник в палатку и напал на находившуюся внутри трехлетнюю девочку. Ребенок выжил, ее госпитализировали с травмами, подробности о состоянии пострадавшей неизвестны. После произошедшего палаточный лагерь пришлось эвакуировать, на хищника расставили капканы. Медведя удалось отловить и ликвидировать

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Ранее мужчина пережил встречу с медведицей и медвежонком в лесу благодаря палке.

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