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В Израиле археологи откопали камни, по которым «ходил Иисус»

Fox News: израильские археологи нашли камни, по которым мог ходить Иисус

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Israel Antiquities Authority

В Израиле археологи откопали камни, по которым «ходил Иисус Христос», пишет Fox News.

Как пишут СМИ, археологи из Израильского управления древностей провели раскопки на территории площадью около 3500 квадратных метров, являющейся частью большого карьера. В ходе работ они нашли камни, которые 2000 лет назад использовались в качестве дорожных плит в Иерусалиме.

Специалисты считают, что по этим камням «мог ходить Иисус». Отмечается, что вес одной такой плиты составляет около 2,5 тонны.

«Люди могут буквально погрузиться в эту среду, где ходили великие библейские персонажи того времени, где ходил Иисус, мы знаем, что Иисус шел по этой дороге. Этот факт хорошо задокументирован», — говорится в заявлении.

Сейчас археологи работают над тем, чтобы представить свое открытие людям.

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