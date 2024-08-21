Российские подростки остригли школьницу после ее просьбы не материться

В подмосковном Дрожжино несколько подростков напали на девочку после того, как она сделала замечание в их адрес. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в ЖК на улице Южной. Как рассказала мать потерпевшей, конфликт ее дочери с группой тинейджеров начался, когда девочка возмутилась нецензурной бранью, которую использовали в речи подростки.

«Сделала замечание. Когда дочь уходила, схватили ее, прижали к дому, один достал ножницы из барсетки, двое держали, а третий срезал волосы на голове», — поделилась родительница девочки.

Женщина заявила, что намерена заявить на хулиганов в полицию.

До этого в Подмосковье двое мужчин стали оскорблять молодого человека из-за его внешнего вида, затем напали на него и частично скальпировали.

Ранее в Красноярске мальчику запретили посещать детский сад из-за длинных волос.