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В Белгороде мост у Пикник-парка перекрыли с двух сторон

Жители Белгорода сообщили о перекрытии моста у Пикник-парка из-за ЧС

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Авто Белгород' class="item-image" >
Телеграм-канал Авто Белгород

Мост в районе Пикник-парка в Белгороде перекрыли для проезда машин с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале «Авто Белгород».

В материале со ссылкой на очевидцев отмечается, что неизвестные бросили на дорогу гранату.

Иные подробности о ситуации в городе не уточняются. Власти и профильные службы пока не давали никаких официальных комментариев.

19 августа в районе Марьина Роща в Москве под автомобилем обнаружили гранату розового цвета. Машина марки Haval стояла на Октябрьской улице.

Очевидцы сразу обратились в экстренные службы, сотрудники которых прибыли на место и оцепили транспортное средство. Позже выяснилось, что подложенная под автомобиль граната была игрушечной. Один из правоохранителей достал «снаряд» из-под машины голой рукой.

При этом издание Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщало, что транспортное средство принадлежит 39-летнему врачу-офтальмологу. Кто именно и по какой причине подложил под его автомобиль игрушечную гранату, в настоящее время неизвестно.

Ранее в Кемерове оцепили мост из-за обнаруженной на нем гранаты.

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