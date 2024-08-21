В Новоалтайске подростка-зацепера ударило током на крыше грузового поезда

В Новоалтайске 12-летний мальчик получил удар током, забравшись на крышу поезда. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 19 августа года вблизи железнодорожной станции «Алтайская» Западно-Сибирской железной дороги в Новоалтайске. 12-летний подросток забрался на стоящий грузовой вагон, где получил удар электрическим током от контактной сети.

Пострадавший выжил, с травмами он доставлен в медицинское учреждение, подробности о его состоянии неизвестны. По факту травмирования несовершеннолетнего проводится проверка.

До этого сообщалось, что несовершеннолетний зацепер попал в больницу после удара током на крыше электропоезда в Московской области. Инцидент произошел на железнодорожной станции «Войново», подросток забрался на крышу электрички и получил удар током. Пострадавший выжил, мальчика госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее в Нижегородской области школьник получил ожог 90% тела, забравшись на крышу поезда.