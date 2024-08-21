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В Африке прошла акция против поддержки террористов Украиной

В Нигере прошел митинг против поддержки Украиной террористов в Африке

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Real Global News/X (Бывший Twitter)

В столице Нигера Ниамее сотни активистов поучаствовали в митинге против поддержки Украиной террористов в Африке. Об этом сообщает РИА Новости.

Ряд манифестантов вышли на акцию с флагами России и Нигера. У некоторых из них в руках были плакаты с лозунгами: «Украина — страна террорист», «Украина, вон из Сахеля».

Участники акции также выступили за суверенный статус конфедерации стран Мали, Нигера и Буркина-Фасо. призывали сохранить право государств Сахеля самостоятельно развиваться и бороться с угрозами терроризма на своих территориях.

20 августа стало известно, что главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с призывом принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке.

До этого Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной, обвиняя ее в поддержке террористических группировок в Африке. Это решение последовало за атакой повстанцев-туарегов на колонну малийских правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер», которые сражались на стороне правительства в северном Мали в конце июля.

Ранее политолог объяснил, как Украина хочет задействовать Африку в борьбе с Россией.

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