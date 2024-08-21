В Африке прошла акция против поддержки террористов Украиной

В столице Нигера Ниамее сотни активистов поучаствовали в митинге против поддержки Украиной террористов в Африке. Об этом сообщает РИА Новости.

Ряд манифестантов вышли на акцию с флагами России и Нигера. У некоторых из них в руках были плакаты с лозунгами: «Украина — страна террорист», «Украина, вон из Сахеля».

Участники акции также выступили за суверенный статус конфедерации стран Мали, Нигера и Буркина-Фасо. призывали сохранить право государств Сахеля самостоятельно развиваться и бороться с угрозами терроризма на своих территориях.

20 августа стало известно, что главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с призывом принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке.

До этого Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной, обвиняя ее в поддержке террористических группировок в Африке. Это решение последовало за атакой повстанцев-туарегов на колонну малийских правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер», которые сражались на стороне правительства в северном Мали в конце июля.

Ранее политолог объяснил, как Украина хочет задействовать Африку в борьбе с Россией.