Власти Молдавии отказались праздновать 80-летие освобождения от фашизма

Власти Молдавии отказались 24 августа зажигать Вечный огонь в честь 80-летия освобождения страны от румынско-немецких фашистских захватчиков на мемориале «Шерпенский плацдарм», где в 1944 году пали тысячи советских солдат. Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат парламента республики Диана Караман со ссылкой на министра обороны Молдавии Анатолия Носатого.

«Сегодня я получила ответ от министра (обороны) Анатолия Носатого, что Вечного огня не будет. Очевидно, для наших властей День освобождения Молдовы не праздник», — сказала Караман.

Она обратилась к жителям страны с призывом прийти 24 августа к мемориальному комплексу «Шерпенский плацдарм», чтобы отметить праздник освобождения Молдавии. Депутат попросила людей принести свечи, чтобы зажечь их «в память о подвиге дедов и прадедов».

19 апреля глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения Молдавии Алексей Петрович заявил, что министерство обороны страны не стало оказывать помощь в церемонии захоронения останков советских солдат на «Шерпенском плацдарме». Он отметил, что в Минобороны пояснили свой отказ празднованием Дня Национального флага. Из-за этого, по данным ведомства, все 6,5 тысячи военных страны будут заняты.

Ранее в Молдавии осквернили памятник героям Великой Отечественной войны.