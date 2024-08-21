В Пензе спасли ребенка с онкологией, который потерял 2,5 литра крови

Медики Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко выполнили высокотехнологичную операцию по остановке жизнеугрожающего кровотечения из опухоли основания черепа у юного пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ребенок с опухолью, рост которой осложнялся массивным кровотечением, поступил в одно из лечебных учреждений Пензы в августе. Мальчику была оказана первая помощь, но остановить кровотечение оказалось невозможным.

Кровопотеря достигла 2,5 литров, у пациента развился геморрагический шок, его состояние оценивалось как жизнеугрожающее, его перевели в Пензенскую областную больницу. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, кровотечение удалось остановить и восполнить потерю крови.

Состояние мальчика не вызывает у медиков опасений.

До этого сообщалось, что в Подмосковье спасли потерявшего полтора литра крови 220-килограммового мужчину. 36-летний мужчина, пациент жаловался на невыносимую боль в области живота, рвоту с кровью и слабость. В ходе обследования медики диагностировали у россиянина кровоточащую язву, он потерял полтора литра крови. Состояние усугублял лишний вес пациента и сопутствующие заболевания. Кровоточащий сосуд удалось закупорить, состояние мужчины стабилизировалось.

Ранее российские врачи спасли порезавшего ногу о стеклянную дверь школьника от ампутации.