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Подозреваемый в сношении со школьницей блогер-инцел Поднебесный заявил, что ему угрожают

В Петербурге подозреваемый в сношении с подростком Поднебесный заявил об угрозах

Блогер и лидер «движения инцелов» Алексей Поднебесный, подозреваемый в сношении со школьницей, заявил об угрозах в свой адрес. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Поднебесный заявил, что ему угрожают физическим устранением, когда выходил из зала заседаний, где проходил суд по избранию блогеру меры пресечения. Он прошел в закрытом режиме из-за характера преступления и возраста потерпевшей.

Смольнинский районный суд заключил лидера инцелов под стражу до 18 октября. В отношении 46-летнего блогера возбудили уголовное дело по статье о половом сношении и развратных действиях без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет. По версии следствия, он вступил с 15-летней школьницей в половую связь и совершил иные противоправные действия — в соцсетях появилось видео, где он близко физически контактирует с девушкой-подростком.

Ранее Екатерина Мизулина обратилась в органы из-за лидера движения инцелов Поднебесного.

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