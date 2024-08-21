Полицейские арестовали женщину, притворявшуюся призраком и вымогавшую деньги у водителей

В Малайзии арестовали женщину, которая притворялась призраком, выманивая на дороге деньги у водителей, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, женщина орудовала по ночам на трассе, где мало фонарей. Она выскакивала на дорогу и пугала водителей, изображая из себя то раненную жертву, то якобы призрака. При этом преступница вымогала у людей деньги, издавая жуткие звуки.

После многократных жалоб полицейские начали патрулировать район, в котором видели женщину, и вскоре ее задержали. Арестованной оказалась 31-летняя безработная женщина.

«Вчера мы успешно арестовали ее, и предполагается, что у нее проблемы с психическим здоровьем», — говорится в заявлении.

Позже офицеры добавили, что у женщины уже были проблемы с законом. Тест на наркотики подозреваемой показал отрицательный результат, и она была направлена на психиатрическое обследование.

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