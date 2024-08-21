Петербурженка выпала из окна после ссоры с возлюбленным и попала в больницу

В Петербурге девушка, поссорившаяся со своим молодым человеком, выпала с девятого этажа. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 20 августа в одном из домов на проспекте Луначарского. 25-летняя девушка выпала из окна с высоты девятого этажа.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Информации о характере ее травм не поступало. Врачи оценили состояние девушки как тяжелое.

В полицию после произошедшего обратился ее избранник. Он пояснил, что перед падением девушки из окна у них произошла ссора.

По факту инцидента начали проверку. Детали и обстоятельства травмирования девушки устанавливаются.

До этого россиянин закрывал форточку, выпал из окна и приземлился на козырек Пенсионного фонда. Предварительно, он получил переломы ног.

Ранее мужчина и женщина выпали из окна многоэтажки в Москве.