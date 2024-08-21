Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербурженка выпала из окна после ссоры с возлюбленным и попала в больницу

78.ru: в Петербурге девушка выпала из окна после ссоры с возлюбленным

close
100%
Shutterstock/Dennis Gross

В Петербурге девушка, поссорившаяся со своим молодым человеком, выпала с девятого этажа. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 20 августа в одном из домов на проспекте Луначарского. 25-летняя девушка выпала из окна с высоты девятого этажа.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Информации о характере ее травм не поступало. Врачи оценили состояние девушки как тяжелое.

В полицию после произошедшего обратился ее избранник. Он пояснил, что перед падением девушки из окна у них произошла ссора.

По факту инцидента начали проверку. Детали и обстоятельства травмирования девушки устанавливаются.

До этого россиянин закрывал форточку, выпал из окна и приземлился на козырек Пенсионного фонда. Предварительно, он получил переломы ног.

Ранее мужчина и женщина выпали из окна многоэтажки в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами