В ОГЭ по русскому языку запретят приводить примеры из аниме и видеоигр

Школьникам запретят в ОГЭ-2025 по русскому языку приводить в сочинении примеры из комиксов, аниме и компьютерных игр. Подробности сообщили на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

«В формулировку задания 13.3, в соответствии с критериями оценивания, включена возможность приводить экзаменуемым примеры только из прочитанного текста», — говорится в сообщении.

Допускается использование примеров из личного опыта, однако теперь есть ограничения. Отмечается, что нельзя использовать образы из таких жанров, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра.

Прошедшие экзамены ОГЭ в 2024 году сопровождались несколькими резонансными историями. Так, в Нижегородской области произошел технический сбой, из-за которого девятиклассники приступили к написанию ОГЭ на несколько часов позже положенного времени.

Ранее депутат Госдумы назвал введение ЕГЭ и ОГЭ большой ошибкой.