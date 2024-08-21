Появились кадры жесткой посадки самолета в Адлере

Пассажирский самолет авиакомпании Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга, совершил жесткую посадку в Адлере. Кадры произошедшего публикует Telegram-канал 112.

Известно, что на борту Boeing 737-800 было 190 пассажиров. Он приземлился, зацепив фюзеляжем взлетно-посадочную полосу. Экипаж и пассажиры не пострадали. По факту СК возбудил дело о статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

До этого самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Минеральных Вод в Надым, был вынужден сделать экстренную посадку в Тюмени. Причиной посадки указана техническая проблема, а именно работа системы кондиционирования воздуха (СКВ).

Ранее пассажира самолета оштрафовали после того, как он пошутил о бомбе в рюкзаке.