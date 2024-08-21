Россиянин ограбил с игрушечным ножом магазин одежды

Во Владимире правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении в магазине одежды. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Инцидент произошел в торговом центре на улице Верхняя Дубрава. Как пояснила 49-летняя продавец, обратившаяся в полицию, в торговый зал зашел неизвестный с детской коляской, в которой не было ребенка. По словам женщины, он быстро покидал в коляску куртку и несколько пар обуви, после чего проследовал к выходу из магазина. Продавец, предполагая, что злоумышленник не собирается платить за товары, попыталась его остановить — мужчина выложил часть вещей, но вместе с этим стал угрожать работнице игрушечным ножом и оторвался от преследования.

Позже оперативники установили личность преступника — им оказался ранее судимый 31-летний горожанин. Его задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ.

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