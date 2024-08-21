Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин ограбил с игрушечным ножом магазин одежды

Житель Владимира ограбил магазин одежды, угрожая продавцу игрушечным ножом

close
100%
МВД РФ по Владимирской области

Во Владимире правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении в магазине одежды. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Инцидент произошел в торговом центре на улице Верхняя Дубрава. Как пояснила 49-летняя продавец, обратившаяся в полицию, в торговый зал зашел неизвестный с детской коляской, в которой не было ребенка. По словам женщины, он быстро покидал в коляску куртку и несколько пар обуви, после чего проследовал к выходу из магазина. Продавец, предполагая, что злоумышленник не собирается платить за товары, попыталась его остановить — мужчина выложил часть вещей, но вместе с этим стал угрожать работнице игрушечным ножом и оторвался от преследования.

Позже оперативники установили личность преступника — им оказался ранее судимый 31-летний горожанин. Его задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ.

Ранее вышедший из колонии россиянин избил женщину, которая приютила его у себя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами