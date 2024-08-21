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Москвич изнасиловал 12-летнего ребенка в парке и получил 23 года колонии

В Москве мужчину осудили на 23 года за изнасилование 12-летней девочки

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Depositphotos

Суд вынес приговор в отношении 50-летнего москвича, которого подозревали в изнасиловании 12-летнего ребенка. Об этом сообщает управление СК по региону.

По версии следствия, фигурант надругался над ребенком в одном из парков на юге Москвы. О подробностях инцидента информация отсутствует.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело, следователи собрали всю необходимую доказательную базу. Признал ли мужчина вину, неизвестно.

В результате мужчина получил 23 года лишения свободы, которые он проведет в колонии особого режима.

До этого в Амурской области мужчина изнасиловал собственную дочь, которая на момент произошедшего не достигла 14 лет. Подобные случаи в семье происходили трижды, в разные годы. Информация о том, где в этот момент находилась мать, отсутствует.

Россиянин признал вину и сотрудничал со следствием. Его приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима. Он также выплатит ребенку миллион рублей в качестве компенсации.

Ранее в Нижнем Новгороде школьница сбежала из дома и была изнасилована иностранцем в попутке.

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