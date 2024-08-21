Следствие просит об аресте главы управления цифровой трансформации ФСИН

Следствие обратилось с просьбой арестовать начальника управления цифровой трансформации ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) России Алексея Тимченко по делу о получении взятки. Об этом сообщили в Замоскворецком суде столицы, передает РИА Новости.

«В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Тимченко меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Тимченко задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В Следственном комитете РФ рассказали, что в отношении начальника управления цифровой трансформации ФСИН возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Сообщается, что с фигурантом проводятся необходимые следственные действия.

Кроме того, 10 июня в Москве задержали сотрудника НИИ ФСИН России по подозрению в оправдании или призывах к террору.

Ранее в Крыму задержали замначальника УФСИН и двух руководителей СИЗО.