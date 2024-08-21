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Девочка упала на камни в челябинском карьере и получила травмы

В Челябинске девочка упала на камни в карьере и получила травмы

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FotograFFF/Shutterstock

В Челябинске семилетняя девочка упала на камни в карьере, у нее подозревают перелом позвоночника. Об этом со ссылкой на городское Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 20 августа в Изумрудном карьере. Малолетняя, занимавшаяся альпинизмом, сорвалась вниз и упала на камни с высоты двух метров.

После произошедшего на место прибыли спасатели, которые оказали пострадавшей первую помощь. Ее доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у малолетней многочисленные ушибы. У девочки также подозревают перелом позвоночника.

При каких обстоятельствах ребенок травмировался неизвестно. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

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