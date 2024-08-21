Турист ранил ножом пять человек в гостинице на Кубани

В Темрюкском районе Краснодарского края задержали мужчину, ранившего ножом трех постояльцев и двух владельцев частной гостиницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как уточнили в полиции, в дежурную часть ОМВД России по Темрюкскому району поступило сообщение, что в одной из частных гостиниц станицы Голубицкой на побережье Азовского моря мужчина ранил ножом несколько человек. По подозрению в преступлении правоохранители задержали 53-летнего жителя Рязанской области.

«Установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанес ножевые ранения двум владельцам гостиницы и трем отдыхающим», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что все потерпевшие госпитализированы.

Следственный отдел ОМВД РФ по Темрюкскому району в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело.

До этого в Екатеринбурге мужчина пришел в торговый центр с ножом и напал на незнакомца. Инцидент произошел накануне вечером в ТЦ «Мегаполис». Со слов посетителей торгового центра, злоумышленник в зеленой камуфляжной форме бегал с ножом по коридорам.

Ранее мужчину в камуфляже с ножом заметили на детской площадке в Краснодаре.