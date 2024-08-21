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ФСИН РФ опровергла сообщения об освобождении и пропаже «Домодедовского упыря»

ФСИН: данные о пропаже «Домодедовского упыря» не соответствуют действительности

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Кадр из видео/ТВ Центр

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ опровергла сообщения об исчезновении «Домодедовского упыря» Ивана Продана, приговоренного в 1999 году к 25 годам колонии строгого режима за расправу над пятью людьми и нападение еще на 17 человек. Заявление с соответствующим содержанием появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

«Распространяемая в сети <...> информация о том, что осужденный Иван Продан освобожден в апреле текущего года из исправительного учреждения УФСИН РФ по Республике Мордовия, не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

Из публикации следует, что РФ еще в 2010 году передала злоумышленника Молдавии для дальнейшего отбывания наказания. Мужчину направили в эту страну, так как он является ее гражданином.

20 августа Life со ссылкой на SHOT сообщило, что 20 апреля 2024 года «Домодедовский упырь» якобы покинул исправительную колонию в Республике Мордовия. По словам журналистов, после выхода на свободу 55-летний Продан не встал на учет в отделе министерства внутренних дел РФ по месту проживания. Более того, мужчина не подавал заявки на оформление СНИЛС и ИНН.

На этом фоне авторы материала пришли к выводу, что злоумышленник пропал. Они утверждали, что сотрудники правоохранительных органов не знают, где сейчас находится Продан.

Ранее осужденный «Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко отправился в зону боевых действий на Украине.

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