Муж застреленной ВСУ беременной жительницы Суджи раскрыл подробности ее гибели

Муж беременной женщины, которую солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли в Судже, заявил, что она пыталась заслонить двухлетнего сына от пуль. Об этом рассказал ТАСС супруг погибшей Артем Кузнецов.

6 августа в первый день нападения ВСУ на Курскую область семья Кузнецовых покидала город на двух автомобилях. За рулем первого была беременная женщина, а в салоне сидели ее мать и старший сын. Второй машиной управлял ее муж. По словам очевидцев, украинский военный вышел из кустов на трассу и начал стрелять по проезжающим автомобилям. Родственники беременной женщины получили ранения, а сама она не выжила.

Артем рассказал, что его сын получил три осколочных ранения.

«До почки там чуть-чуть не достал. Я богу благодарен, что сын остался жив, это жена пулю эту поймала инстинктивно, потому что он был за ней. Я думаю, она просто прикрывала телом своим тело сына», — сказал он.

Этот же солдат ВСУ расстрелял и машину, которой управлял Артем. Отъехав на безопасное расстояние, мужчина побежал к автомобилю жены, вытащил ее и сына и повез их в ближайшую больницу.

«Выходит медбрат и говорит, что моя жена умерла. Она была на втором месяце беременности, мы ждали второго ребенка», — сообщил Артем.

По его словам, тело погибшей жены до сих пор лежит в той больнице, которая находится под контролем украинской армии.

7 августа сообщалось, что военнослужащие украинской армии расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации населения из Суджи.

Ранее стало известно, что тело убитой ВСУ беременной жительницы Суджи до сих пор не удается вывезти.