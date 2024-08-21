Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Муж застреленной ВСУ беременной жительницы Суджи раскрыл подробности ее гибели

ТАСС: расстрелянная ВСУ беременная жительница Суджи закрыла собой сына от пуль

close
100%
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Муж беременной женщины, которую солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли в Судже, заявил, что она пыталась заслонить двухлетнего сына от пуль. Об этом рассказал ТАСС супруг погибшей Артем Кузнецов.

6 августа в первый день нападения ВСУ на Курскую область семья Кузнецовых покидала город на двух автомобилях. За рулем первого была беременная женщина, а в салоне сидели ее мать и старший сын. Второй машиной управлял ее муж. По словам очевидцев, украинский военный вышел из кустов на трассу и начал стрелять по проезжающим автомобилям. Родственники беременной женщины получили ранения, а сама она не выжила.

Артем рассказал, что его сын получил три осколочных ранения.

«До почки там чуть-чуть не достал. Я богу благодарен, что сын остался жив, это жена пулю эту поймала инстинктивно, потому что он был за ней. Я думаю, она просто прикрывала телом своим тело сына», — сказал он.

Этот же солдат ВСУ расстрелял и машину, которой управлял Артем. Отъехав на безопасное расстояние, мужчина побежал к автомобилю жены, вытащил ее и сына и повез их в ближайшую больницу.

«Выходит медбрат и говорит, что моя жена умерла. Она была на втором месяце беременности, мы ждали второго ребенка», — сообщил Артем.

По его словам, тело погибшей жены до сих пор лежит в той больнице, которая находится под контролем украинской армии.

7 августа сообщалось, что военнослужащие украинской армии расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации населения из Суджи.

Ранее стало известно, что тело убитой ВСУ беременной жительницы Суджи до сих пор не удается вывезти.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами