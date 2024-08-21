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Подростки на самокатах нападают на жителей Волгограда и избивают их

В Волгограде катавшийся на самокате подросток ударил сверстника кулаком в лицо

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Depositphotos

Подросток, катавшийся в центре Волгограда на самокате, ударил кулаком сверстника на глазах у смеющихся приятелей , сообщает V1.RU.

По данным издания, вечером 23 июля школьники катались по центру города на самокатах, 13-летний мальчик шел им навстречу и остановился, чтобы пропустить самокатчиков вперед. Однако один из подростков не просто проехал мимо сверстника, как сделали его приятели, а ударил его кулаком в лицо.

«Группа товарищей засмеялась и уехала. Мальчик пришел в себя, подобрал слетевшую кепку и позвонил маме», — сообщается в публикации.

В результате несовершеннолетнему понадобилась медицинская помощь, а отец злоумышленника связывался с родителями жертвы, чтобы уладить ситуацию в частном порядке.

В региональном УМВД заявили, что в связи с избиением подростка проводится проверка и личности нападавших уже установлены. Правоохранители также подозревают 15-летнего хулигана в нападении на взрослого мужчину в поселке Царицын, которое произошло за месяц до этого.

Тогда отец троих детей оказался в больнице после того, как молодые люди забили его мотоциклетными шлемами. Несмотря на то, что делом заинтересовался председатель СК, дело пока, по словам адвоката пострадавшего, не продвигается.

Ранее тюменские подростки избили сверстника самокатом по голове.

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