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Суд отклонил жалобу адвокатов на арест экс-замминистра обороны Булгакова

Мосгорсуд оставил в СИЗО генерала Булгакова по делу о мошенничестве

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу адвокатов на арест бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова, который обвиняется в мошенничестве с контрактом для Военно-медицинской академии им. Кирова. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Булгакова и постановил оставить жалобу без удовлетворения, а решение первой инстанции — без изменения», — сказал судья.

Согласно декларации о доходах от 2019 года, с которой ознакомилась «Газета.Ru», семья бывшего заместителя министра обороны владеет квартирой площадью 219 кв. м и домом 621,8 кв. м. 27 июля на недвижимость и счета Булгакова наложили обеспечительный арест.

Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следственный комитет считает, что он привлек подконтрольную фирму к работам по договору на 250 млн рублей с Военно-медицинской академией им. Кирова в Санкт-Петербурге. Компания провела работы по завышенной стоимости, а субподрядчику был необоснованно перечислен аванс почти в 50 млн рублей. Булгаков отрицает свою причастность, утверждая, что контракты были заключены после его ухода с должности в сентябре 2022-го. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о допросе генерала Булгакова по делу о мошенничестве до задержания.

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