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Мать жестоко убитой девочки из Петербурга обжалует приговор суда

РИА: мать жестоко убитой школьницы из Санкт-Петербурга обжалует приговор суда

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Depositphotos

Приговор по делу о расправе над 13-летней школьницей, которую забили молотком в Парголово, просят пересмотреть. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает агентство, мать убитой девочки осталась недовольна приговором, назвав его слишком мягким, и на днях хочет обжаловать решение. По российскому законодательству максимальное наказание для несовершеннолетних — не более десяти лет лишения свободы.

Инцидент, о котором идет речь, произошел днем 30 апреля прошлого года. Тогда 13-летняя Ирина (имена всех несовершеннолетних изменены) отправилась на занятия в художественную школу. Вечером домой девочка не вернулась.

Выяснилось, что на место своей гибели Ирина приехала, думая, что идет на пикник с друзьями. На первом допросе 16-летний подозреваемый рассказывал, что напал на школьницу со спины. Его подруга снимала происходящее на видео. По данным следствия, подросток бил молотком по голове и душил девочку, чтобы «доказать свое величие». Ирина получила порядка 20 ударов.

Суд проходил в закрытом режиме. Юноше назначили семь лет колонии, а его приятельнице — шесть.

Ранее стало известно, почему убивал битцевский маньяк Пичушкин.

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