Россиянам рассказали о неожиданном свойстве чеснока

Употребление чеснока снижает риск развития рака печени. Об этом в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил врач-реабилитолог Сергей Агапкин.

Во время беседы ведущие обратились к одной из гостей передачи, задав ей вопрос о полезных свойствах чеснока. В частности, у нее спросили, действительно ли этот продукт может снизить риск развития рака печени.

Девушка ответила утвердительно, после чего слово взял Агапкин. Он подтвердил, что потребление чеснока благотворно влияет на организм человека.

«Исследования показывают, что люди, употребляющие чеснок в пищу, реже страдают от этого заболевания (рака печени. — «Газета.Ru»), чем те, кто чеснок не употребляет», — подчеркнул врач.

20 августа в эфире «Пятого канала» врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина заявила, что огурцы снижают риск развития рака и могут улучшить свертываемость крови при повреждениях. При этом она призвала тщательно мыть овощи или очищать их от кожуры перед употреблением, так как их выращивают с применением пестицидов и удобрений. Все эти средства могут нанести организму определенный вред, предупредила медик.

Ранее ученые раскрыли неочевидные симптомы рака яичников.