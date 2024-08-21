В Витебске задержали трех молодых людей за фото в футболках с Гитлером

В Витебске задержали молодых людей, которые устроили фотосессию в футболках с Гитлером, сообщает Sputnik Беларусь.

По данным издания, участники скандальной съемки уже задержаны. На фотографиях, сделанных ими 16 августа, видно, как двое юношей одеты в футболки с изображением Адольфа Гитлера. Они продемонстрировали в кадре нацистское приветствие, а затем фотограф опубликовал получившиеся снимки на своей странице в соцсети.

Правоохранители задержали местных жителей, которые признались в содеянном и объяснили, что купили футболки в интернете. Как оказалось, предметы одежды с провокационными изображениями продавал 16-летний подросток. Дома у него сотрудники милиции нашли и изъяли четыре аналогичные футболки.

В итоге на молодых людей составили протоколы за публичное демонстрирование и распространение нацистской символики, а в отношении несовершеннолетнего сейчас проводится проверка.

В августе на видео попали танцы москвичей с раздеванием под нацистский марш в Петербурге. Они были задержаны.

Ранее суд наказал 17-летнего юношу из Петербурга, который вскинул правую руку у памятника Берггольц.