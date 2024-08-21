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Адвокат Баязитовой подтвердил, что топ-менеджер Ушаков просит заменить ей срок на условный

Адвокат Баязитовой заявил, что у нее есть шанс на снижение срока

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Представитель топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова подал ходатайство о замене реального срока на условный журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой. Такая просьба может привести к уменьшению срока Баязитовой, сообщил «Газете.Ru» адвокат Баязитовой Игорь Михеев.

«Сложно сказать, что конкретно приведет к уменьшению [срока], или не приведет. Поскольку раньше он такую позицию в отношении Александры не высказывал, то сейчас суд может учесть это. По сложившейся практике суд, даже если уменьшает наказание, и у подсудимой появляется право на УДО, то суд не может сам применить это УДО при вынесении приговора — он может уменьшить наказание. Баязитова на сегодняшний день сидит под стражей в тяжелых условиях два с небольшим года. По факту, если день за полтора, она уже на сегодняшний день отсидела три года и [примерно] пятнадцать дней. Соответственно, если ей дадут три года и пятнадцать дней, то тогда ее освободят. Освобождение возможно, если наказание будет соответствовать фактически отбытому», — объяснил защитник.

Михеев добавил, что после прибытия в Москву его подзащитная чувствует себя лучше.

«Сейчас [она] в Москве, после долгого этапа приходит в себя. Она более пяти городов посетила за полгода, пока ее катали. Сейчас уже здесь есть покой. Приходит в себя, скажем так. Не то что хорошо, но уже неплохо, уже хоть как-то», — заключил он.

В конце ноября 2023 года Басманный суд Москвы вынес приговор журналистке и администратору ресурса «Адские бабки» Александре Баязитовой — пять лет лишения свободы, а медиатехнологу Ольге Архаровой — четыре с половиной года колонии общего режима. Обе были признаны виновными в вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. По данным следствия, они требовали крупные суммы денег за неразмещение негативной информации о некоторых людях в Telegram-каналах.

Журналистка Баязитова страдает сахарным диабетом, гипертонией и глаукомой. Также у нее болеет пожилая мать.

Ранее сообщалось, что Путин удивился строгости наказаний за экономические преступления.

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