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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске

Взрывы прогремели в Ивано-Франковске на западе Украины

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Взрывы прогремели в городе Ивано-Франковске, который находится на западе Украины. Об этом сообщает издание «Страна».

Никаких подробностей происшествия не приводится.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Ивано-Франковской области воздушная тревога не объявлялась.

Официальных комментариев от местных властей пока не поступало.

В конце июня председатель Ивано-Франковской областной госадминистрации Светлана Онищук заявила, что Бурштынская тепловая электростанция (ТЭС) в Ивано-Франковске получила слишком серьезные повреждения, работы по ее восстановлению проводиться не будут. По словам главы администрации, для обеспечения населения горячей водой и теплом предстоящей зимой городу будут выделены шесть котельных.

22 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины в одном из учебных заведений Ивано-Франковска.

Ранее в Ивано-Франковске толпа местных жителей не позволила мобилизовать мужчин в армию.

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