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В Дагестане мужчина бросил коктейль Молотова в окно к матери, выгнавшей его на улицу

Житель Дагестана поссорился с матерью и закинул к ней в окно коктейль Молотова

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Depositphotos

Житель Дагестана поссорился с пожилой матерью и в окно ее дома коктейль Молотова, сообщает Mash Gor.

По данным Telegram-канала, 44-летний мужчина жил со своей 65-летней матерью, но никак ей не помогал и злоупотреблял спиртным. Уставшая от иждивенца женщина высказала ему все и выгнала на улицу. Через несколько часов обиженный сын вернулся к родительскому дому и забросил внутрь бутылку с зажигательной смесью.

Хозяйка в тот момент находилась в другой комнате, поэтому от огня не пострадала, но в результате поджога часть дома была уничтожена пламенем. Пенсионерка обратилась в полицию и написала на сына заявление. В отношении мужчины уже возбуждено дело об умышленном уничтожении чужого имущества.

Подозреваемый был задержан и признал вину в содеянном.

Ранее мужчина напал на отца, который отказался дать ему деньги на наркотики.

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