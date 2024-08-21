Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербурженка лишилась 12 млн рублей накоплений после визита в банк

В Петербурге пенсионерка отдала мошеннику 12 млн рублей

close
100%
Shutterstock

Пожилая жительница Ленобласти отдала более десяти миллионов рублей, поверив мошеннику. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В полицию 84-летняя россиянка обратилась после встречи в одном из банков. Жительница Гатчины приехала в отделение организации в Петербурге, где «сотрудник» предложил перевести сбережения на более выгодный вклад.

Во время беседы с «клиенткой» мужчина установил на ее телефон приложение, после чего вложил в 11,3 миллиона россиянки в акции и облигации. При этом согласия пенсионерка на такие действия не давала.

После этого женщина снова обратилась в банк, но выяснилось, что у нее на счету уже нет 12 миллионов рублей, которые она накопила ранее.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В МВД принимают все необходимые меры, которые помогут задержать мошенника.

До этого жительница Москвы отдала аферистам 15 миллионов рублей. Неизвестные подтолкнули пенсионерку к тому, чтобы она сняла все свои накопления и отдала их курьеру. После этого злоумышленники перестали выходить на связь.

Ранее москвичка купила у незнакомца-мошенника «клад» и лишилась 170 тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами