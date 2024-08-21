Петербурженка лишилась 12 млн рублей накоплений после визита в банк

Пожилая жительница Ленобласти отдала более десяти миллионов рублей, поверив мошеннику. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В полицию 84-летняя россиянка обратилась после встречи в одном из банков. Жительница Гатчины приехала в отделение организации в Петербурге, где «сотрудник» предложил перевести сбережения на более выгодный вклад.

Во время беседы с «клиенткой» мужчина установил на ее телефон приложение, после чего вложил в 11,3 миллиона россиянки в акции и облигации. При этом согласия пенсионерка на такие действия не давала.

После этого женщина снова обратилась в банк, но выяснилось, что у нее на счету уже нет 12 миллионов рублей, которые она накопила ранее.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В МВД принимают все необходимые меры, которые помогут задержать мошенника.

До этого жительница Москвы отдала аферистам 15 миллионов рублей. Неизвестные подтолкнули пенсионерку к тому, чтобы она сняла все свои накопления и отдала их курьеру. После этого злоумышленники перестали выходить на связь.

Ранее москвичка купила у незнакомца-мошенника «клад» и лишилась 170 тысяч рублей.