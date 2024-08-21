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Эксперт объяснила, почему зумеры на работе вызывают удивление у миллениалов

Карьерный эксперт Бухвалова: зумеры чаще всего выбирают удаленную работу

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Shutterstock

Зумеры (граждане, родившиеся в 1996-2012 годах, относятся к поколению Z — «Газета.Ru») чаще всего предпочитают удаленный формат работы и выступают за разделение личной жизни и карьеры, что может удивлять старших коллег. Об этом в интервью РИАМО рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

«Если сравнить зумеров и миллениалов (родившиеся в период с 80-х до 2000 года — «Газета.Ru»), то молодые работники обычно более гибки в своих подходах и активнее используют современные технологии для решения задач. Они чаще всего <...> ценят work-life balance, что может восприниматься старшими коллегами как недостаток ответственности», — отметила Бухвалова.

По ее словам, нельзя однозначно утверждать, что миллениалы ответственнее зумеров — это зависит от индивидуальных особенностей и мотивации работников.

Исследование LAMPA и сервиса «Работа.ру» до этого показало, что чаще всего новую работу респонденты ищут через онлайн-сервисы с вакансиями: поколение X — 77%, миллениалы — 83%, зумеры — 90%. Общим знаменателем оказался и способ поиска — через друзей и знакомых (47%, 43% и 53% соответственно).

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