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Мужчину приговорили к тюремному сроку за раскрытие измены своей жены

Oddity Central: тайванец раскрыл измену своей жены и попал в тюрьму на 3 месяца

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Depositphotos

На Тайване мужчину приговорили к трем месяцам тюрьмы за то, что он раскрыл измену своей жены, пишет Oddity Central. Суд решил, что таким образом он вторгся в личную жизнь супруги.

Как пишут СМИ, мужчина по фамилии Фань начал подозревать, что жена ему изменяет, поэтому установил в доме скрытые камеры. Через некоторое время он изучил кадры и увидел, как супруга вступает в интимную связь с любовником.

Обманутый супруг решил подать в суд на жену и добиться развода, используя в качестве доказательства неверности жены ту самую видеозапись. Однако женщина обратилась в полицию и заявила, что Фань вторгся в ее личную жизнь, установив скрытые камеры без ее согласия.

После разбирательств суд признал Фаня виновным в съемке частной жизни других людей без их согласия и без уважительной причины, приговорив его к трем месяцам тюрьмы.

Ранее в Китае мужчина использовал квадрокоптер, чтобы доказать измену жены.

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