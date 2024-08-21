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В Свердловской области ищут самолет, круживший над «Уралвагонзаводом»

Прокуратура проверит данные о самолете, летавшем над заводом в Нижнем Тагиле

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Depositphotos

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после появления в СМИ информации о неизвестном воздушном судне, которое пролетело над городом Нижним Тагилом в Свердловской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что в настоящее время специалисты проводят надзорные мероприятия. По их итогам прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

«Проводятся мероприятия по установлению борта», — добавили в ведомстве.

20 августа в Telegram-канале «E1.RU | Новости Екатеринбурга» появилась информация о полете неизвестного самолета над территорией предприятия «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Публикация была дополнена записью с воздушным судном, которую предоставили очевидцы.

В материале подчеркивалось, что опознать самолет не смогла ни одна из местных служб. Также об отсутствии какой-либо информации о воздушном судне заявили в пресс-службах правительства города, самого «Уралвагонзавода» и аэропорта в административном центре региона.

Ранее в московском аэропорту Домодедово пассажир, опоздавший на свой рейс, залез в багажный отсек другого самолета.

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