В Забайкалье пятилетний мальчик пропал по пути от соседей домой

В Забайкалье спасатели ищут пятилетнего ребенка. Об этом сообщает kp.ru.

Мальчик из села Мангут, по данным источника, накануне был у соседей и в какой-то момент отправился домой без сопровождения взрослых. Спустя пять часов мать обратила внимание на ситуацию и обратилась в правоохранительные органы.

Предполагалось, что ребенок отправился к реке Онон. Известно, что мальчик уже убегал из дома в сторону реки. Помимо этого, во время поисков собака привела волонтеров к водоему. Однако местные жители полагают, что пропавший мог испугаться собак и спрятаться в кусты. Информацию об этом в ведомствах отрицают.

В результате волонтеры несколько раз обследовали береговую линию, для поисков задействовали подводные камеры.

На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. Сотрудники возбудили уголовное дело.

Как сообщает Chita.ru, для поисков привлекли вертолеты и квадрокоптеры, которые помогают обследовать территорию около реки. Часть участников искала мальчика в населенном пункте.

На данный момент поиски продолжаются с сотрудниками МЧС, волонтерами, местными жителями, родными и рыбаками.

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