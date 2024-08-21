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Россиянам рассказали, в каких сферах быстрее всего растут зарплаты

Карьерный консультант Валинуров: в отдельных сферах зарплаты растут стремительно

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Евгений Карасев/РИА «Новости»

У российских дальнобойщиков в этом году зарплата выросла на 74% до 131 тыс. рублей. У водителей и других сотрудников в сфере логистики всегда была хорошая динамика роста зарплат, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Есть и другие сферы со стремительным ростом зарплат, к примеру – оборонка, рассказал он Общественной Службе Новостей.

В последнее время зарплата быстро росла не только у водителей, но и курьеров – если первым платят 130-150 тыс. рублей, то вторым – 120 тыс. рублей. При этом работа курьера намного легче, подчеркнул эксперт.

В других сферах зарплаты также повышаются. Много внимания власти уделяют ВПК, оборонке и импортозамещению, в связи с чем растет не только уровень производства, но оплаты труда.

«Постоянно, чуть ли не каждый день открываются новые заводы, фабрики. Государство вкладывает достаточно большие финансы, поддерживая производителей. Деньги можно дать, но вот сотрудников на производство государство создать не может», — подчеркнул Валинуров, добавив, что это провоцирует дефицит кадров.

По прогнозу специалиста, в ближайшие несколько лет ситуация с сотрудниками заводов не изменится, из-за чего они всегда будут требоваться, а их труд – хорошо оплачиваться.

Сенатор ранее оценила возможность сокращения неравенства в зарплатах россиян.

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