В ЛНР будут судить украинца за участие в нацбатальоне «Айдар»

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Украины Максима Ключки, участвовавшего в нацбатальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом пишет «Лента.ру».

Источник сообщает, что уголовное дело мужчины направлено в Южный окружной военный суд, там его рассмотрят по существу.

Мужчина добровольно вступил в национальный батальон в 2019 году. После прохождения обучения, он отправился на Донбасс, где участвовал в боевых действиях.

До этого Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно осудил 37-летнего гражданина Украины Сергея Линника, который завербовал жителя Краснодара в группировку «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы.

Позже суд в ДНР заочно приговорил командира «Азова» Арсена Дмытрыка к пожизненному сроку.

Ранее в России суд объявил в международный розыск гражданина США.