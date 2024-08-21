Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЛНР будут судить украинца за участие в нацбатальоне «Айдар»

В ЛНР осудят украинца Ключку, воевавшего в рядах «Айдара»

close
100%
Freepik.com

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Украины Максима Ключки, участвовавшего в нацбатальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом пишет «Лента.ру».

Источник сообщает, что уголовное дело мужчины направлено в Южный окружной военный суд, там его рассмотрят по существу.

Мужчина добровольно вступил в национальный батальон в 2019 году. После прохождения обучения, он отправился на Донбасс, где участвовал в боевых действиях.

До этого Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно осудил 37-летнего гражданина Украины Сергея Линника, который завербовал жителя Краснодара в группировку «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы.

Позже суд в ДНР заочно приговорил командира «Азова» Арсена Дмытрыка к пожизненному сроку.

Ранее в России суд объявил в международный розыск гражданина США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами