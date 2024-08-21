Женщина утверждает, что ее дочь забеременела, надев нижнее белье, купленное в интернете

Жительница Китая утверждает, что ее дочь забеременела, когда надела нижнее белье, которое она купила в интернете, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, китаянка утверждает, что ее дочь купила новое нижнее белье в онлайн-магазине и забеременела, надев новый комплект. Несмотря на попытки продавца убедить клиентку, что это невозможно, женщина настаивала на своей позиции и потребовала объяснений.

Кроме того, производитель белья сообщил китаянке, что на производстве работают только женщины, а их начальник сделал вазэктомию, поэтому беременность покупательницы не имеет никакого отношения к компании.

Позже директор компании хотел связаться с женщиной, чтобы уточнить детали инцидента, но, проверив ее номер телефона, узнал, что она ведет свой блог в соцсетях. Мужчина решил, что таким образом китаянка хочет увеличить свою аудиторию.

Ранее в соцсетях раскритиковали модель, спрятавшую свое нижнее белье в супермаркете.