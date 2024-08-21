Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина утверждает, что ее дочь забеременела, надев нижнее белье, купленное в интернете

Oddity Central: китаянка якобы забеременела, надев белье, купленное в интернете

close
100%
IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

Жительница Китая утверждает, что ее дочь забеременела, когда надела нижнее белье, которое она купила в интернете, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, китаянка утверждает, что ее дочь купила новое нижнее белье в онлайн-магазине и забеременела, надев новый комплект. Несмотря на попытки продавца убедить клиентку, что это невозможно, женщина настаивала на своей позиции и потребовала объяснений.

Кроме того, производитель белья сообщил китаянке, что на производстве работают только женщины, а их начальник сделал вазэктомию, поэтому беременность покупательницы не имеет никакого отношения к компании.

Позже директор компании хотел связаться с женщиной, чтобы уточнить детали инцидента, но, проверив ее номер телефона, узнал, что она ведет свой блог в соцсетях. Мужчина решил, что таким образом китаянка хочет увеличить свою аудиторию.

Ранее в соцсетях раскритиковали модель, спрятавшую свое нижнее белье в супермаркете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами