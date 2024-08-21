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Возле одной из школ в Финляндии произошла стрельба

Yle: в финском поселке Настола после стрельбы у школы задержали одного человека

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Global Look Press

Стрельба произошла возле школы в поселке Настола в Финляндии. Об этом сообщает Yle со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным полиции, инцидент произошел 20 августа около 20:00 (совпадает с мск). В этот момент во дворе образовательного учреждения находились несколько учеников, которые услышали звуки выстрелов.

«Полиция сообщает о задержании одного человека», — говорится в материале.

Журналисты выяснили, что стрелявший человек находился в автомобиле. Транспортное средство проезжало мимо школы, при этом сами выстрелы были направлены в сторону расположенного рядом с образовательным учреждением жилого дома.

В правоохранительных органах эту информацию не подтвердили. Но в то же время стражи порядка заверили, что стрельба не представляла опасности для прохожих.

Из публикации следует, что руководство школы разослало родителям учеников письма и оповестило их о произошедшем. Как сказал директор образовательного учреждения Сусанна Кулонен, преподавателям было поручено обсудить инцидент с детьми и создать у них «чувство безопасности».

Ранее в Санкт-Петербурге семиклассник обстрелял окна чужой школы из пневматического оружия.

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