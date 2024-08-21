Россияне рассказали, в каком настроении любят смотреть триллеры

Более половины россиян (60%) предпочитают смотреть триллеры из-за напряженного и интригующего сюжета, а социальную тематику и наличие экшен-сцен ценят только 2% и 4% респондентов соответственно. Такие данные предоставили аналитики медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-кинотеатра Okko, узнавшие у россиян, почему они смотрят фильмы этого жанра.

Согласно исследованию, четверть зрителей любит разгадывать загадки вместе с героями.

Жители страны смотрят триллеры в любую погоду — на желание включить фильмы и сериалы с напряженным сюжетом она никак не влияет для 84% респондентов, и только 14% предпочтут вызывающий волнение контент, когда за окном мрачно.

При этом 16% зрителей любят смотреть триллеры в хорошем настроении. По 4% включают такие фильмы в плохом расположении духа и когда нужно выплеснуть эмоции, а 76% обращаются к остросюжетному контенту в любом настроении.

Больше всего россияне любят мистические сюжеты — их предпочитают 40% опрошенных, а криминальные триллеры выбирают 34% зрителей. 26% респондентов признались, что любят триллеры про маньяков.

В этом году Okko выпустил два триллера. Один из них — «Калимба» — получил 3 награды фестиваля Original+. Фильм рассказывает о необычном эксперименте профессора психиатрии, который собрал в одном здании жертв и их обидчиков.

Второй — детективный триллер «Тень Чикатило» об истории поимки маньяка, наводившего ужас на всю Иркутскую область.

Осенью Okko выпустит психологический триллер «Трасса», повествующий о судье, отправившейся на поиски пропавшей приемной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью, а также «Мы здесь, чтобы вам помочь» о подростке, который чудом выжил после страшного пожара и вынужден вступить в схватку с потусторонними силами.