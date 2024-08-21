Врач объяснила, можно ли мясо заменить грибами

Грибы содержат белок, но не являются полноценной заменой мясу. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.
«Для полноценной замены мяса в рационе важно комбинировать грибы с другими высокобелковыми продуктами, чтобы гарантировать удовлетворение дневной потребности в белке», — сказала Тананакина.
При этом она отметила, что грибы содержат все девять незаменимых аминокислот, которые организм не способен образовать самостоятельно и получает только из пищи.
По ее словам, такие грибы, как шампиньоны, в частности, их разновидность — портобелло, содержат большое количество белка и могут частично использоваться в качестве альтернативы мясу.
До этого Тананакина перечислила грибы, содержащие самое большое количество витаминов и ценных микроэлементов.
Среди них портобелло, устричные (близкие родственники вешенок), шиитаке (японские лесные грибы), майтаке (гриб-баран), грибы рейши (занесены в Красную книгу РФ), а также некоторые другие съедобные виды грибов.
Ранее врач назвала грибы, которые помогут улучшить память.