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Врач объяснила, можно ли мясо заменить грибами

Врач Тананакина: мясо нельзя заменить грибами

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Shutterstock

Грибы содержат белок, но не являются полноценной заменой мясу. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Для полноценной замены мяса в рационе важно комбинировать грибы с другими высокобелковыми продуктами, чтобы гарантировать удовлетворение дневной потребности в белке», — сказала Тананакина.

При этом она отметила, что грибы содержат все девять незаменимых аминокислот, которые организм не способен образовать самостоятельно и получает только из пищи.

По ее словам, такие грибы, как шампиньоны, в частности, их разновидность — портобелло, содержат большое количество белка и могут частично использоваться в качестве альтернативы мясу.

До этого Тананакина перечислила грибы, содержащие самое большое количество витаминов и ценных микроэлементов.

Среди них портобелло, устричные (близкие родственники вешенок), шиитаке (японские лесные грибы), майтаке (гриб-баран), грибы рейши (занесены в Красную книгу РФ), а также некоторые другие съедобные виды грибов.

Ранее врач назвала грибы, которые помогут улучшить память.

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