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ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль в Курской области, погибла женщина

Смирнов: в Курской области погибла женщина из-за сброса взрывчатки с коптера ВСУ

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские военные сбросили с коптера на автомобиль взрывное устройство в Большесолдатском районе Курской области, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Ранены два местных жителя. Они самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают медицинскую помощь. К сожалению, еще одна женщина скончалась на месте», — написал он.

21 августа министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью.

В этот же день в Минобороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской областью.

Всего в небе над российскими регионами в ночь на 21 августа были уничтожены 45 беспилотников. Информации о пострадавших среди местных жителей на данный момент не поступало.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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