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В Турции нашли место, где в последний раз пропавшая туристка из РФ пользовалась телефоном

В Турции полиция нашла вещи пропавшей туристки из РФ

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Телеграм-канал «SHOT»

В Турции обнаружили вещи российской туристки, которая пропала несколько дней назад. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Местным специалистам удалось выяснить, что в последний раз женщина пользовалась телефоном на одной из дорог в Турунчи. По информации источника, недалеко от этого места нашли чек. Последние цифры карты оплатившего покупку человека совпадают с данными карты путешественницы.

«Спасатели обследовали местность, но других следов пропавшей женщины обнаружено не было», – сообщается в публикации.

Сейчас поиски продолжаются, к ним привлекли дронов и поисковые группы. Не исключается, что женщина отправилась на прогулку, но заблудилась и спряталась в пещере.

Операция по поиску туристки из России Натальи Сомовой началась после ее исчезновения. Известно, что женщина отправилась на прогулку из отеля, но не вернулась.
Родственники москвички находятся на связи с поисковиками через турагентство.

Ранее спасатели нашли в горах Пакистана пострадавших россиян.

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