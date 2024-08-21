В Турции нашли место, где в последний раз пропавшая туристка из РФ пользовалась телефоном

В Турции обнаружили вещи российской туристки, которая пропала несколько дней назад. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Местным специалистам удалось выяснить, что в последний раз женщина пользовалась телефоном на одной из дорог в Турунчи. По информации источника, недалеко от этого места нашли чек. Последние цифры карты оплатившего покупку человека совпадают с данными карты путешественницы.

«Спасатели обследовали местность, но других следов пропавшей женщины обнаружено не было», – сообщается в публикации.

Сейчас поиски продолжаются, к ним привлекли дронов и поисковые группы. Не исключается, что женщина отправилась на прогулку, но заблудилась и спряталась в пещере.

Операция по поиску туристки из России Натальи Сомовой началась после ее исчезновения. Известно, что женщина отправилась на прогулку из отеля, но не вернулась.

Родственники москвички находятся на связи с поисковиками через турагентство.

Ранее спасатели нашли в горах Пакистана пострадавших россиян.