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Сломавшая ногу в салоне красоты россиянка отсудила компенсацию

Жительница Тюмени, сломавшая ногу в салоне красоты, отсудила 500 тыс. рублей

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Pixabay

В Тюмени местная жительница, получившая травму на ступенях салона красоты, отсудила компенсацию морального вреда. Об этом сообщает местное издание NEFT.

Инцидент произошел в апреле 2024 года: 54-летняя женщина решила зайти в салон, расположенный на цокольном этаже в доме на улице Пражской. Переступив через порог, она упала с лестницы, так как не заметила ступени за дверью. В результате падения пострадавшая получила перелом ноги — травма потребовала длительного восстановления. После случившегося тюменка обратилась с иском к салону с требованием взыскать компенсацию в размере полумиллиона рублей.

Суд удовлетворил требования сибирячки и обязал предпринимателя компенсировать моральный вред, а также оплатить штраф в размере 253 тыс. рублей.

До этого похожий случай произошел в ноябре 2023 года Благовещенске. Там беременная женщина сломала ногу на скользком тротуаре рядом с торговым центром, по решению суда она получила от ТЦ более 400 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Ранее в Нижневартовске женщина сломала в детском саду ногу и отсудила 300 тысяч рублей.

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