Эксперты: только пятая часть российских таксистов работают легально

В России с начала сентября вступят в силу новые требования к таксистам, по которым они смогут работать лишь при наличии разрешения и страховки. Однако сегодня соответствующий документ имеет лишь каждый пятый водитель, а за последнее время число разрешений уменьшилось на 30 тыс., рассказал 360.ru глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.

Всего в стране насчитывается 2,5 млн постоянных водителей такси, а общее число таксистов, включая тех, для кого это подработка, переваливает за 4 млн человек. Разрешения на работу из них получили лишь 436 тыс. водителей – менее чем одна пятая, рассказал эксперт.

По словам Амосова, несмотря на то, что количество заказов такси год к году растет на 25%, количество выданных разрешений за последнее время сократилось на 30 тыс. «Это говорит о том, что некоторые водители увидели новости о новых требованиях и ушли в серую зону».

Если после вступления требований в силу «Яндекс» не будет отдавать заказы таксистам-нелегалам, то на линии останется лишь 15% водителей, а остальные, если и будут работать, то в серой зоне, объяснил специалист.

Агрегаторы не будут заставлять водителей страховать ответственность перевозчика, так как они зарабатывают на своем бизнесе миллиарды, а сама система работы выстраивалась годами. Поэтому с реализацией прописанных правил возникнут проблемы, особенно – в регионах, заключил автоэксперт.

Напомним, в России приняли закон, предусматривающий введение в стране обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Получить полис таксисты смогут при наличии разрешения на работу. Сообщалось, что большинство таксистов (75%) до сих пор не оформили необходимые документы, а Союз пассажиров предупреждал, что новые требования повысят цены на такси.

Ранее в России заявили о нарастающем дефиците водителей такси.