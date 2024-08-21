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Количество обращений россиян к юристам выросло на 30% за год

Искусственный интеллект поможет избавить юристов от рутинных дел

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Shutterstock/New Africa

Количество обращений россиян к юристам выросло на 30% за год, а самыми популярными оказались юридические услуги, связанные с имуществом (28% всех запросов). К такому выводу пришли аналитики юридического сервиса «СберПраво», проанализировав договоры на оказание юридических услуг, заключенных с юристами с июля 2023 года по июль 2024 года.

В Сбере сообщили, что в вопросах, связанных с имуществом, 70% обращений касаются недвижимости. Юристы помогают людям проверить документы о правах на недвижимость, наличие ограничений или обременений, сведения о продавце, выявить риски оспаривания сделок.

Обращения, связанные с движимым имуществом, составляют 10%, с жилищными и коммунальными проблемами — 9%, с земельными участками – 5%, с договорами долевого участия — 4%. Вопросы, касающиеся регистрационного учета, составляют 2% обращений.

В топе также обращения по семейным вопросам (17%), финансам (16%), налогам (14%) и защите прав потребителей (12%). Замыкают список запросы, связанные с работой (6%), автотранспортом (4%) и наследством (3%).

По словам вице-президента, директора правового департамента Сбербанка Игоря Кондрашова, более 60% запросов на юридические онлайн-услуги поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.

«В регионах люди предпочитают общаться с юристами очно, однако сейчас тенденция меняется, и мы видим, что спрос на такие услуги растет и в других городах России.

Даже в селах, поселках и малых городах страны, где нет большого количества юристов, можно обратиться к опытным специалистам в любой области права», — сказал директор правового департамента Сбера.

Он отметил, что по прогнозам компании, в связи с изменениями в законодательстве, в ближайшее время увеличится спрос на услуги, связанные с налоговыми вычетами и налоговыми льготами.

Также Кондрашов заявил о возможном снижении количества обращений в судебные органы в связи с принятием федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, который увеличил размер государственной пошлины за рассмотрение дел судами.

В Сбере ожидают, что клиенты переориентируются на внесудебные способы урегулирования конфликтных ситуаций, в которых присутствие юристов еще более значимо для соблюдения интересов стороны.

«В связи с ожидаемой повышенной нагрузкой желательно избавление юристов от рутинных дел, в связи с чем, мы активно разрабатываем и внедряем в нашу работу искусственный интеллект — это позволяет снизить стоимость юридических услуг, не снижая их качество. Так, юристы «СберПраво» уже привлекают AI-помощника GigaLegal для выполнения рутинных процессов», — заявил топ-менеджер компании.

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