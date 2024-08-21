В Приморье автобус с людьми на скорости врезался в большегруз и попал на видео

В Приморье правоохранители выясняют обстоятельства аварии с участием большегруза. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел во Владивостоке, на улице Клары Цеткин. На кадрах с места инцидента заметно, как большегруз поворачивает и в этот момент в него на скорости врезается автобус марки Renault.

По предварительной информации, пострадали семь человек, двое из них дети.

«На место автоаварии прибыли руководители краевой и городской Госавтоинспекции, инспекторы дорожно-патрульной службы, бригада медиков», – поделились в ведомстве.

На данный момент специалисты МВД и других ведомств разбираются в ситуации.

До этого в Саратовской области машина столкнулась с маршруткой. Как полагают правоохранители, виновником произошедшего является водитель второго транспортного средства. В результате пострадали пять человек, один из них – владелец автомобиля.

Ранее россиянин устроил ДТП и скрылся, бросив тяжело раненного пассажира в кустах.