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Появились кадры крушения яхты с миллионерами у берегов Сицилии

Появились кадры крушения яхты Bayesian с миллионерами у побережья Сицилии

Яхта Bayesian, потерпевшая крушение у берегов Сицилии, перевернулась и затонула из-за шторма в течение нескольких минут. Записи с береговых камер видеонаблюдения опубликовала итальянская газета Giornale di Sicilia.

На первом видео видна лодка в гавани на фоне ветра и осадков. Издание уточнило, что в этом видео парусник тонет в воде примерно за две минуты.

Также опубликовано второе видео, снятое камерами виллы в 200 метрах от места происшествия. Хозяин виллы подтвердил журналистам, что яхта ушла под воду за несколько минут.

В понедельник в итальянских СМИ появилась информация о крушении парусного судна с туристами у побережья города Портичелло. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч.

Газета The Guardian сообщала, что после крушения без вести пропали председатель банка Morgan Stanley Джонатан Блумер и мультимиллионер Майкл Линч.

Поиск пропавших осложнен глубиной в 50 метров и ограниченным пространством, в котором приходится работать спасателям. В среду на месте происшествия продолжают работать сотрудники береговой охраны. Водолазам удалось проникнуть внутрь яхты, но до кают они пока не добрались.

Ранее в Италии оценили вероятность найти живыми пропавших после крушения яхты.

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