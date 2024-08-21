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Курьер показывал гениталии заказчицам, когда отдавал им посылки

В Великобритании курьер попал под суд за то, что обнажался перед клиентками

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Depositphotos

В Великобритании водителя службы доставки Amazon обвинили в эксгибиционизме, передает Oxford Mail.

По данным полиции, три женщины, которым 23-летний Люк Йейтс доставлял посылки, заявили, что он также демонстрировал им свои гениталии, не получив согласия на это. Инциденты произошли 16 ноября 2021 года и 11 января 2022 года в Оксфордшире.

Одна из пострадавших утверждает, что курьер умолял ее посмотреть на его пенис. Как сообщается, перед этим мужчина попросился в туалет, а выйдя оттуда, обнажился перед хозяйкой.

«Я просто смотрела на стену. Он попросил меня потрогать его [член] и посмотреть на него. Я ответила: «Нет, ни за что». Он разозлился и ушел», — рассказала британка.

В тот день она, по ее собственным словам, осталась ночевать у соседки, так как была сильно напугана и нервничала. Женщина говорит, что за месяц до этого Йейтс аналогичным образом попросил разрешения сходить в туалет и выпить чашку чая, но не стал раздеваться, увидев ее внука.

Молодой человек отрицает все обвинения, суд над обвиняемым продолжится на этой неделе.

Ранее безработный эксгибиционист ворвался в студию танцев в Екатеринбурге и напугал учениц.

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